عمليات السطو تجبر سائقي شاحنات الوقود في غرب ليبيا على الإضراب

أعلن سائقو شاحنات نقل الوقود في غرب ليبيا، الإثنين، إضرابا عن العمل، بعد أن استمرت حالات الاستيلاء على سيارات الوقود وخطف السائقين من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

وأشار مصدر بجمعية النقل والتي تضم في عضويتها أغلب سائقي الشاحنات، إلى أن سائقي الشاحنات امتنعوا عن توصيل الوقود إلى محطات طرابلس، نظرا لتكرار حالات الاستيلاء على شاحناتهم وخطف السائقين.

وأشار عضو جمعية النقل بشير المخلوفي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن الكثير من محطات الوقود في مناطق طرابلس أقفلت أبوابها، مبينا أن شحنات الوقود توقف وصولها من شركة البريقة المسؤولة عن توزيع الوقود في ليبيا، بسبب اختطاف 3 شاحنات نقل بنزين في طرابلس، في المنطقة الواقعة بين جسر الزهراء ومدينة العزيزية، وكذلك امتداد جنوب العاصمة.

يذكر أن شركة البريقة دعت في بيان لها، الجهات الأمنية والرسمية المختصة بالتدخل لحل مشكلة السائقين وإطلاق سراح المختطفين، من أجل ضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع، مؤكدة توافر الوقود بجميع أنواعه بمستودعاتها.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحين من ميليشيات الوفاق يمتهنون السطو على شاحنات الوقود، كما أن طائرات مسيرة تركية دمرت عددا من الناقلات بمنطقة القريات في الجنوب الليبي بناء على معلومات خاطئة بشأن تبعيتها للحكومة الليبية المؤقتة.