الأردن سيزوّد العراق بالطاقة الكهربائية بموجب اتفاق بين البلدين‎

المصدر: ا ف ب

وقعت حكومتا الأردن والعراق، الأحد، اتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية، بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إنه بموجب الاتفاق سيقوم ”الأردن بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيغاوات سنويا“.

وأضافت: ”بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة في الأردن بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول نحو 300 كلم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهرا من تاريخ توقيع العقد“.

وأوضحت إن الاتفاق ”سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، والذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي“.

ويقوم العراق حاليا باستيراد الغاز والكهرباء من طهران، بموجب إعفاء ممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق تأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأمريكية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

وأعلن مسؤول عراقي، الخميس، أن الولايات المتحدة مددت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق.

وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطة في أيار/ مايو، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق صراعا على النفوذ مع إيران، بغداد تمديدا للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة.