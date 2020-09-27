العراق يكشف عن مشروع خط بري مع مصر عبر الأردن

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد مع مصر عبر الأردن.

وقال المهندس كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل، إن ترتيبات إقليمية جديدة تنتظر رفع حظر الجائحة لبعض الدول مثل إيران وسوريا والأردن.

وتشمل الترتيبات فتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، ليتم نقل الحجاح إلى مكة المكرمة، كاشفا عن وجود “تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره (العراق -الأردن- مصر).

يشار إلى أن قمة ثلاثية ضمت العراق ومصر والأردن، كانت انعقدت بالخامس والعشرين من الشهر الماضي، في مطار عمان الدولي وأشار بيانها الختامي إلى الاتفاق على مواصلة بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات