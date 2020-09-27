"بلومبيرغ": إنتاج النفط الليبي تضاعف 3 مرات منذ عودة التصدير

نقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، عن مصدرين ليبيين، قولهما إن إنتاج ليبيا من النفط تضاعف حوالي ثلاث مرات، منذ قرار إعادة تصدير النفط، حيث وصل إلى 250 ألف برميل يوميا منذ عودة الإنتاج جزئيا، الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن الحقول الثلاثة الواقعة في إقليم برقة، شرق البلاد، وهي: الحريقة والبريقة والزويتينة، أنتجت حوالي 150 ألف برميل يوميا.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن الإنتاج سيرتفع أكثر مع رسو السفن، وتحميل الخام من صهاريج التخزين، وسيسمح هذا الأمر بضخ مزيد من الخام من الحقول.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنها تعمل على تقييم الوضع الأمني في أربعة موانئ نفطية برية أخرى، بما فيها الزاوية، التي تتعامل مع النفط الخام من حقل الشرارة في الجنوب الغربي، لمعرفة ما إذا كانت الظروف الأمنية تسمح بإعادة التشغيل.

وعادت ليبيا، الأسبوع الماضي، لإنتاج النفط الذي كان متوقفا منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد اتفاق بين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووفد مثل قيادة الجيش الليبي في مدينة سوتشي الروسية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة في شرق البلاد، وأعطت تعليمات للشركات المُشغلة بالحقول النفطية، وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بمباشرة مهامها، واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.