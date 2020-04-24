مجلة أمريكية: صدمة النفط بدأت للتوّ وقد تنجو السعودية وروسيا

تحت عنوان "صدمة النفط في عصر كورونا بدأت للتوّ"، قالت مجلة "فورين بوليسي" الامريكية، إن الوباء تسبب في أزمة للحكومات المنتجة للطاقة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يغيّر الاقتصاد العالمي إلى الأبد.

واعتبرت المجلة ان فكرة وجود سعر سلبي لأي بضاعة أمرا غريبا، وهي أن يكون البائع مستعداً لدفع مقابل مالي للمشتري، ولكن بالنسبة للنفط أكبر سوق بضائع في العالم، فإن تداول الوقود بأسعار سلبية أمر محيّر للغاية.

وتشير المجلة بذلك إلى ما حدث ظهيرة العشرين من أبريل الجاري، حين وصلت عقود مايو/ أيار لخام غرب تكساس إلى سالب 40.32 دولاراً للبرميل، وكان ذلك تأكيداً موجزاً على حجم الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا.

أزمة لا تنسى

وبالعودة إلى التاريخ أشارت "فورين بوليسي" إلى أن الناس في الغرب اعتادت على التفكير في الصدمات النفطية من منظور المستهلك. والانتباه عندما ترتفع الأسعار، فعندما ارتفعت الأسعار في عامي 1973 و1979 نتيجة مقاطعة من جانب الدول المنتجة، فإن ذلك أصبح محفوراً في وعيهم الاجتماعي، حيث تسببت محاولة السيطرة على الأسعار إلى وقوف الأمريكيين في صفوف طويلة أمام محطات البنزين، وفرضت حكومات أوروبية حظراً على القيادة في العطلات الأسبوعية، بدا وقتها أن ميزان القوة في الاقتصاد العالمي يتغير من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

ويواجه العالم الآن صدمة مضادة، ففي ظل الانهيار غير المسبوق على طلب النفط بسبب أزمة كورونا، حيث انهارت المباحثات بين روسيا والسعودية مطلع مارس/ آذار الماضي، ورفضت روسيا الحدّ من الإنتاج، في الوقت الذي ضاعفت فيه السعودية الإنتاج، وأغرقت السوق العالمية بالنفط بخصومات كبيرة، ورغم جهود تضييق الفجوة والوصول إلى اتفاق في الأسابيع الأخيرة، فإن الكميات المعروضة من النفط هائلة.

اضطرابات سياسية

وليس غريباً أن تؤدي الصدمات المضادة لأسعار النفط إلى إثارة اضطرابات سياسية، فقد أدى التحول المفاجئ في أوضاع التجارة حالياً إلى تقويض عائدات التصدير واستقرار الميزانية، وآفاق النمو.

فالأزمات المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط تقوّض قدرات الحكومات في المناورة الداخلية، وتفرض خيارات سياسية مؤلمة، مثل معضلة التخلف عن سداد الديون المستحقة للدائنين الأجانب، وفرض التقشف على الشعوب والتي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب جيوسياسية خطيرة في بعض الأحيان.

فقد أدى انهيار الأسعار في عام 2014 إلى إثارة أزمات بالنسبة للنموذج الرأسمالي للدول النفطية، ولم يعد نمو الطلب على النفط في الصين سريعاً كما كان في السابق، وأجهض منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة الجهود التي تقوم بها (أوبك) وروسيا لإدارة السوق.

ظلال كورونا

وفي ظل فشل جهود استقرار أسعار النفط خلال أزمة كورونا، فإنه لا يوجد الآن ما يمكن أن نطلق عليه نظام سوق النفط، في ظل وجود دبلوماسية هشة لاتفاقات الإمداد، ولأن الأوضاع الجيوسياسية عشوائية، وليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تفضّل أسعاراً مرتفعة أم منخفضة للنفط، كما أن الأسس المالية للنهضة النفطية الصخرية غير مستقرة، والبنية التحتية لتخزين النفط غير كافية، وأسواق العقود الآجلة تتفاعل بسرعة لا ترحم طوال الوقت.

وإذا كان غياب النظام يمثل علامة تاريخية مهمة، فإنه يثير تساؤلات حول ما سيحدث مستقبلاً، حيث تستطيع الدول العملاقة مثل السعودية وروسيا أن تنجو من الأزمة مستغلة إمكاناتها الكبيرة، ولكن الأمر ليس بنفس السهولة بالنسبة للمنتجين الأضعف، مثل العراق وأنغولا والجزائر، لأن التهديد وجودي فيها بالفعل.

لحظة الصين

وسيكون العديد من المنتجين الذين تأثروا بشدة نتيجة الصدمة النفطية، بحاجة ماسّة إلى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأولوية الآن هي المساعدة الفورية، ولكن لا يزال التساؤل المهم قائماً على هل ستتعاون الصين مع باقي الدائنين الدوليين؟

منذ عام 2004، جمعت الصين 152 مليار دولار من عائدات القروض إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهي تملك الآن جزءاً كبيراً من الدين الخارجي المستحق على فنزويلا وأنغولا، والسؤال هو هل ستقوم الصين حالياً بإعادة تشكيل سلسلة إمدادات البضائع العالمية باستخدام نفوذها المالي والسياسي؟

وإذا كان الأمر كذلك، فإن أزمة كورونا ستكون اللحظة التي ستفرض فيها الصين نفوذها، ولكن حتى الآن، فإن بكين لم تظهر استعدادها لاستغلال الأزمة في دبلوماسية الديون، وأشارت إلى استعدادها للتعاون مع دول مجموعة العشرين في دعم تعليق سداد الديون.

وربما تساعد سلسلة من التدخلات المؤقتة الدول الضعيفة المنتجة للنفط من أجل التعافي السريع، ولكن تلك الدول تحتاج إلى استراتيجية منسقة كي تبتعد عن الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية، وإلا فإن الصدمة النفطية في عام 2020 ستكون مجرد خطوة أولى نحو أزمة النهاية.