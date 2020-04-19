العراق.. بغداد وأربيل يتفقان على الالتزام بخفض إنتاج النفط

اتفقت الحكومة الاتحادية العراقية، ووحكومة إقليم كردستان شمالي البلاد، اليوم الأحد، على التزام باتفاق "أوبك+" الخاص بخفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك بعد مباحثات في العاصمة بغداد.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في مؤتمر صحفي عقب المباحثات: "بغداد وأربيل اتفقتا على التزام كل منهما بحصته في خفض الإنتاج"، لكن لم يورد البيان حصة الإقليم من الخفض.

وسيخفض العراق إنتاجه بمقدار 1.061 مليون برميل يوميا أي بنسبة 22.8 في المئة، اعتبارا من آيار/مايو، وحزيران/مايو، ثم يقلص الخفض إلى 18 بالمئة حتى نهاية 2020 الجاري.

وذكر الغضبان أن حكومة إقليم كردستان، ستقدم تقارير شهرية عن إنتاج النفط الخام لوزارة النفط الاتحادية، من أجل تعزيز الشفافية.

من جانبه، قال رئيس وفد الإقليم وزير مالية حكومة إقليم كردستان آوات جناب في المؤتمر الصحفي: "إقليم كردستان سيلتزم بحصته في خفض الإنتاج".

وبحث الجانبان، استثمار حقول غاز مكتشفة غير مستغلة في الإقليم، وقدمت الحكومة الاتحادية مقترحا باستثمار تلك الحقول، لمد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز، وهو ما ستقوم حكومة الإقليم بدراسته، وفق آوات جناب.

وكان تحالف (أوبك+) المؤلف من أعضاء منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، اتفقوا قبل أسبوع على خفض غير مسبوق قدره 9.7 ملايين برميل يوميا بدءا من أيار/مايو المقبل، لاحتواء تخمة المعروض.

وينتج العراق نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، في حين يتراوح إنتاج النفط في إقليم كردستان بين 300 و350 ألف برميل يوميا، ويتبع إقليم كردستان سياسة شبه مستقلة عن بغداد، في تطوير حقول النفط داخل أراضيه بما في ذلك الإنتاج والتصدير.