وزير النفط العراقي: خفض إنتاج النفط يشمل إقليم كردستان

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط ثامر الغضبان قوله، اليوم الثلاثاء، إن خفض إنتاج النفط يشمل إقليم كردستان.

وأضاف الغضبان أن وفدًا من إقليم كردستان سيصل، يوم الخميس، إلى وزارة النفط العراقية لمناقشة آلية الخفض.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، والذين يشكلون مجموعة معروفة باسم "أوبك+"، يوم الأحد، على خفض قياسي في الإنتاج لدعم أسعار النفط وسط جائحة فيروس كورونا في اتفاق لم يسبق له مثيل مع دول أخرى منتجة للنفط، من بينها الولايات المتحدة، قد يقلص المعروض العالمي من الخام بما يصل إلى 20 %.