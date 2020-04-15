"الطاقة الدولية": التقلب الشديد في أسواق النفط يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي

وصف مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، التقلب الشديد في أسواق النفط العالمية بالـ "خطير" على الاقتصاد العالمي‎.

وقال، إن الطلب العالمي على النفط في 2020 سيتراجع بمعدل قياسي قدره 9.3 مليون برميل في اليوم، مشيرًا إلى ان الطلب سيتراجع 29 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في نيسان/ أبريل إلى مستوى لم يسجل منذ 1995‎.

وأكد، أن الطلب على النفط في الربع الثاني سيهبط 23.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، وأنه في كانون الاول/ ديسمبر المقبل سيتراجع 2.7 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي‎.

وأوضح بيرول، أن إمدادات النفط العالمي ستهبط بمستوى قياسي قدره 12 مليون برميل في اليوم في أيار/ مايو، بعد اتفاق خفض إنتاج أوبك+‎، وأن إنتاج المستقلين قد يهبط 5.2 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع و2.3 مليون برميل في اليوم في 2020‎.

وتوقع تراجع إنتاج منتجين آخرين - الولايات المتحدة وكندا بشكل رئيسي - بنحو 3.5 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر المقبلة بفعل تراجع الأسعار‎، مشيرًا إلى ان مخزونات النفط بالدول المتقدمة انخفضت في شباط/ فبراير 35.4 مليون برميل في اليوم إلى 2.878 مليار برميل‎.

وقال، إن التراكم الضمني للمخزونات بواقع 12 مليون برميل في اليوم في النصف الاول يهدد بغمر العناصر اللوجيستية لصناعة النفط‎، وإن المشتريات للمخزونات الاستراتيجية قد تبلغ 200 مليون برميل في الأشهر الثلاثة القادمة‎، مضيفًا أنها ما زالت بانتظار تفاصيل بشأن مشتريات المخزونات، التي قد تسحب نحو مليوني برميل في اليوم من السوق‎.

واوضح، أن أمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية إما عرضت أو تدرس زيادة المخزونات‎، وأن اتفاق أوبك+ ومجموعة العشرين بشأن الإنتاج لن يوازن السوق على الفور‎، وأنه لا يوجد اتفاق ملائم قد يخفض الإمدادات بما يكفي لتعويض خسائر الطلب في الأجل القريب‎.

وأشار مدير وكالة الطاقة الدولية، إلى أنه ربما نتطلع إلى الوراء ونقول، إن 2020 كان أسوأ عام لأسواق الطاقة العالمية، وإن نيسان/ أبريل أسوأ شهر‎.