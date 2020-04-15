"الطاقة الدولية": التقلب الشديد في أسواق النفط يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي

وصف مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، التقلب الشديد في أسواق النفط العالمية بالـ "خطير" على الاقتصاد العالمي.
وقال، إن الطلب العالمي على النفط في 2020 سيتراجع بمعدل قياسي قدره 9.3 مليون برميل في اليوم، مشيرًا إلى ان الطلب سيتراجع 29 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في نيسان/ أبريل إلى مستوى لم يسجل منذ 1995.
وأكد، أن الطلب على النفط في الربع الثاني سيهبط 23.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، وأنه في كانون الاول/ ديسمبر المقبل سيتراجع 2.7 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي.
وأوضح بيرول، أن إمدادات النفط العالمي ستهبط بمستوى قياسي قدره 12 مليون برميل في اليوم في أيار/ مايو، بعد اتفاق خفض إنتاج أوبك+، وأن إنتاج المستقلين قد يهبط 5.2 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع و2.3 مليون برميل في اليوم في 2020.
وتوقع تراجع إنتاج منتجين آخرين - الولايات المتحدة وكندا بشكل رئيسي - بنحو 3.5 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر المقبلة بفعل تراجع الأسعار، مشيرًا إلى ان مخزونات النفط بالدول المتقدمة انخفضت في شباط/ فبراير 35.4 مليون برميل في اليوم إلى 2.878 مليار برميل.
وقال، إن التراكم الضمني للمخزونات بواقع 12 مليون برميل في اليوم في النصف الاول يهدد بغمر العناصر اللوجيستية لصناعة النفط، وإن المشتريات للمخزونات الاستراتيجية قد تبلغ 200 مليون برميل في الأشهر الثلاثة القادمة، مضيفًا أنها ما زالت بانتظار تفاصيل بشأن مشتريات المخزونات، التي قد تسحب نحو مليوني برميل في اليوم من السوق.
واوضح، أن أمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية إما عرضت أو تدرس زيادة المخزونات، وأن اتفاق أوبك+ ومجموعة العشرين بشأن الإنتاج لن يوازن السوق على الفور، وأنه لا يوجد اتفاق ملائم قد يخفض الإمدادات بما يكفي لتعويض خسائر الطلب في الأجل القريب.
وأشار مدير وكالة الطاقة الدولية، إلى أنه ربما نتطلع إلى الوراء ونقول، إن 2020 كان أسوأ عام لأسواق الطاقة العالمية، وإن نيسان/ أبريل أسوأ شهر.