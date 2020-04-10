بعد عرض السعودية.. المكسيك تقترح خفضا جديدا للإنتاج

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، في اجتماع مع ”أوبك“ وحلفائها، إن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين.

وأضافت نالي في تغريدة، أن المكسيك ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مسجلة في مارس/ آذار.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن اتفاقا نهائيا لمجموعة أوبك+ لخفض إمدادات النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، والذي أُبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك للتخفيضات.

وفي اتصال عبر الهاتف قال الأمير عبدالعزيز لرويترز: ”آمل في أن ترى (المكسيك) منافع هذا الاتفاق ليس للمكسيك فحسب بل للعالم أجمع. الاتفاق بالكامل يتوقف على موافقة المكسيك عليه“.