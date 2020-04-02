العراق يؤيد الدعوة إلى اجتماع طارئ لتحالف ”أوبك+“

أيد العراق الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لتحالف ”أوبك+“ من أجل استعادة التوازن في سوق الخام ووقف انهيار الأسعار.

وجاء ذلك بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، في بيان.

وأضاف أن العراق على ثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي خلال اجتماع ”أوبك“ المقبل من أجل استعادة التوازن.

وفي وقت سابق من، اليوم الخميس، دعت السعودية إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من ”أوبك“ وخارجها، فيما يسمى بتحالف ”أوبك+“، للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار لسوق الخام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).