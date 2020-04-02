 ارتفاع إصابات كورونا في العراق إلى 772 – إرم نيوز‬‎

ارتفاع إصابات كورونا في العراق إلى 772

ارتفاع إصابات كورونا في العراق إلى 772

المصدر: بغداد - إرم نيوز

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مختلف محافظات البلاد؛ ليرتفع مجموع الإصابات الكلي في البلاد إلى 772.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في العاصمة بغداد (2)، والبصرة (5)، والنجف (10)، والسليمانية (12)، وكربلاء (7)، وأربيل (2)، وكركوك (5)، والديوانية (1)“.

وأعلنت شفاء 20 حالة جديدة، في حين وصل ”مجموع الإصابات إلى 772، وبلغ مجموع الوفيات 54 حالة، بعد تسجيل وفاتين جديدتين، ووصلت حالات الشفاء إلى 202 حالة.

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