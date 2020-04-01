مباحثات بين وزيري الطاقة الأمريكي والروسي بشأن أسعار النفط

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أجرى وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت يوم الثلاثاء محادثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتصال جاء بعد يوم من اتفاق الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية على أن يناقش الوزيران التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية. وتراجعت أسعار…