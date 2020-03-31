الكرملين: بوتين وترامب يبحثان وضع أسواق النفط

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية، أمس الإثنين، على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أيا من البلدين.

وكان الكرملين قال، أمس الإثنين، إن ترامب وبوتين اتفقا خلال المكالمة على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، في الوقت الذي وصف فيه ترامب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بأنها ضرب من الجنون.

وأضاف بيسكوف أن ”الزعيمين اتفقا على إجراء مزيد من المشاورات بشأن الأمر، لكنهما لم يحددا موعدا لإجراء تلك المحادثات“، لافتا إلى أنه ”بلا شك، هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا“.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعقيب عما إذا كان بوتين وترامب تناقشا بشأن السعودية خلال المحادثة الهاتفية.