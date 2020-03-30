روسيا تتخلى عن حصة الأغلبية في ”روسنفت“ بصفقة ترتبط بفنزويلا

قال مصدر مطلع لرويترز، إن روسيا قلصت حيازتها في عملاق النفط ”روسنفت“، لتقل عن حصة الأغلبية؛ في إطار اتفاق لشراء أصول المجموعة في فنزويلا، جرى الإعلان عنه مطلع الأسبوع.

وقالت ”روسنفت“، أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم السبت، إنها باعت جميع أصولها في فنزويلا لشركة مملوكة للحكومة الروسية، لم تفصح عن اسمها.

وقالت المجموعة، إنها ستتلقى في المقابل مدفوعات بما قيمته 9.6% من أسهم رأسمال ”روسنفت“، ستحتفظ بها شركة تابعة. ولم تعلن من هو بائع الحصة.

وقبل الصفقة، امتلكت روسيا، من خلال شركة ”روسنفت“ غاز القابضة الحكومية، ما يزيد قليلا عن 50% من رأسمال ”روسنفت“، التي يسيطر عليها الكرملين.

وقال المصدر، إن ”روسنفت غاز“ قلصت حصتها في ”روسنفت“ بنسبة 9.6%؛ في إطار الصفقة المتعلقة بفنزويلا، متنازلة عن الحصة لـ ”روسنفت“ كمدفوعات مقابل أصولها في فنزويلا. ولم يتضح بعد ما هو الكيان الحكومي الذي اشترى الأصول.

وقال المصدر: ”يعني هذا أنه على الورق، لم تعد للدولة سيطرة على روسنفت بعد الآن“.

ومن المساهمين الآخرين في ”روسنفت“، ”بي.بي“ التي تملك حصة 19.75% وقطر، من خلال قطر القابضة، التي تمتلك 18.93% أخرى.

ولم ترد ”روسنفت“ حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. وامتنع متحدث باسم الحكومة الروسية عن التعقيب.