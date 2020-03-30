أغلفة الصحف الرياضية: ”ماذا تلعب بيلاروسيا؟“.. و“سانشو بإمكانك أن ترحل“.. و“افعلوا مثل يوفنتوس“ (صور)

شكل استمرار تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي وأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بحملات التوعية من مخاطر الوباء وأخبار اللاعبين في السعودية ودعم اتحاد الإمارات لكرة القدم لسلامة المجتمع.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على استمرار بيلاروسيا في لعب كرة القدم رغم انتشار فيروس كورونا وتوقف الدوريات الأوروبية والعالمية، وكتبت: ”ماذا تلعب بيلاروسيا؟“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”كامافينغا المفضل في ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة لوتارو مارتينيز والتي يسعى خلفها برشلونة، وكتبت: ”جونيور فيربو ضمن صفقة لوتارو مارتينيز“.

كما تحدثت عن موافقة باقي فروع نادي برشلونة على تقليص رواتبهم ويبقى فرع كرة القدم.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت: ”كلوب يرغب في التعاقد مع ديمبلي“ و“ نجوم أحرار بعد 30 يونيو“، و“مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع فيدي فالفيردي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، وكيف يقضي فترة الحجر الصحي، وكتبت: ”يوم مع أنسو فاتي“.

كما تحدثت عن ريال مدريد والتجديدات في ملعبه، وكتبت: ”التجديدات في سانتياغو بيرنابيو مشلولة“.

آس

ركزت الصحيفة على نجم ريال مدريد الشاب ماركو أسينسيو، العائد من إصابة في الركبة وكتبت: ”أسينسيو: جاهز للعب“.

كما تحدثت عن وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد خوسي لويس كابون، وتصريحات تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري وأسطورة برشلونة، وكتبت: ”تشافي: نيمار سيكون صفقة رائعة وجماهيرية“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، وكتبت: ”هاري كين يؤكد أنه قد يرحل عن توتنهام وأنه لا يلعب كرة القدم من أجل المتعة“.

كما تحدثت عن غادون سانشو، النجم الإنجليزي الشاب لاعب بروسيا دورتموند، والذي يبقى الباب مفتوحا أمامه للرحيل وكتبت: ”سانشو بإمكانك أن ترحل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأثير توقف النشاط الرياضي وكرة القدم على الرياضة والأندية الفرنسية، وكتبت: ”معالم في خطر“.

كما تحدثت عن طواف فرنسا القادم وتضامن مجموعة بطولة رياضة الرغبي.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تمكن يوفنتوس من الاتفاق مع لاعبيه وطاقمه الفني لتقليص الرواتب عبر تكليف القائد كيلليني، وكتبت: ”افعلوا مثل يوفنتوس“.

كورييري ديلو سبورت

تطرقت الصحيفة للحديث عن آخر تطورات ملف عودة الكالتشيو، وعنونت: ”كرة القدم والبلاد سنبدأ معا من جديد“.

-رئيس الاتحاد الطبي للرياضة يضع بروتوكولا أنه: ”سيتم اختبار الرياضيين المصابين على الرئتين، ومعرفة مدى قدارتهم الوظيفية، صحتهم أهم من الاقتصاد“.

-يوفنتوس يوفر 90 مليون يورو، تم التوصل لاتفاق بإعادة الأموال حال عودة الكالتشيو على مدار شهرين ونصف الشهر.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مهاجم الهلال غوميز، وكتبت: ”الهلال يبقي غوميز حتى 2021“.

كما تحدثت عن أخبار اللاعبين، وكتبت: ”العويس يتعافى من الكسر“، و“الهزاع يتدرب 180 دقيقة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار فيروس كورونا، وكتبت: ”الوباء يوقف 6 قمم“، و“كورونا جبهة جديدة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على رسالة رئيس اتحاد الكرة الإماراتي للمجتمع، وكتبت: ”راشد بن حميد: بطولتنا سلامتكم“.

كما اهتمت بفريق بني ياس، وكتبت: ”تجربة شباب السماوي تحت منظار شايفر“.

الصحيفة تحدثت عن مبادرة مانشستر سيتي، وكتبت: ”سيتي يضع أجزاء من ملعبه تحث تصرف السلطات الصحية“.

كما اهتمت بمبادرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكتبت: ”الآسيوي يقود حملة توعية بمشاركة النجوم“.