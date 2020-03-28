كورونا يعطل عمل 70% من محطات بيع الوقود في إيران

رجح رئيس مجلس إدارة ”جمعية تجار المنتجات البترولية الإيرانية“، أسد الله قلي زاده، أن يتم إغلاق 70% من المحطات المنتشرة في إيران، بعد توقف عمليات البيع في ظل تفشي فيروس كورونا والقيود التي فرضتها السلطات على السفر وحركة السيارات.

وقال قلي زاده لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، اليوم السبت، إنه ”من المحتمل إغلاق 70% من محطات بيع الوقود في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد“. مضيفا أنه ”في حالة فشل المشاورات مع الحكومة، سيتم إغلاق 70٪ من محطات الوقود“، مؤكدًا وجود ”انخفاض غير مسبوق في مبيعات البنزين“.

وبحسب المسؤول الإيراني، ”انخفضت مبيعات البنزين من الدرجة الأولى إلى الصفر فعليًا، وانخفضت مبيعات البنزين العادي بنسبة 70 بالمئة“.

ولم يذكر المسؤول متى تبدأ عمليات الإغلاق، لكنه قال: ”إنه من المرجح أن تستمر عمليات الإغلاق حتى 4 من أيار/مايو المقبل، إذا استمرت الأوضاع في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا“.

من جانبها، أعلنت وزارة النفط الإيرانية، السبت، استمرارها في تقديم وبيع الوقود لمدة 24 ساعة دون إغلاق، مشيرة إلى أن إجراءات السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا لن تشمل إغلاق محطات بيع الوقود.

وقالت في بيان لها: إن ”هناك انخفاضا بنسبة 30% في عمليات استهلاك الوقود“، مضيفة أن ”استهلاك الوقود بلغ منذ بداية العام الإيراني الجديد 21 آذار/مارس 49 مليون لتر، فيما كانت الشهر الماضي 65 مليون لتر“.