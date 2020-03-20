مدير روسنفت: نحتاج الإبقاء على الاتصالات مع السعودية‎

قال إيجور سيتشن، المدير التنفيذي لمنتج النفط الروسي روسنفت، في تصريحات بثتها وكالة الإعلام الروسية، يوم الجمعة، إن روسيا والسعودية بحاجة إلى مواصلة الاتصالات بينهما.

ونسبت الوكالة إلى سيتشن قوله: ”لا يساورني أدنى شك في ضرورة استمرار الاتصالات. هذان الاثنان (روسيا والسعودية) هما أكبر منتجي النفط، وبالطبع، نحتاج إلى التعاون وتبادل المعلومات“.

وأضاف أن روسنفت كانت مستعدة للتراجع الحاد في أسعار النفط الذي أعقب انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وغير الأعضاء، قائلا: إن أسعار الخام العالمية قد تعود إلى مستوى 60 دولارا للبرميل بنهاية 2020 إذا أزيح النفط الصخري عن السوق.