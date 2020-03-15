21 % انخفاض أرباح ”أرامكو“ في 2019

قالت أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إن أرباح 2019 تراجعت نحو 21 % بسبب انخفاض أسعار النفط وأحجام الإنتاج.

وحققت شركة النفط الوطنية العملاقة ربحا صافيا بعد الزكاة والضرائب 330.69 مليار ريال (88.11 مليار دولار) للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، انخفاضا من 416.52 مليار في العام السابق.

وتوقع 15 محللا في استطلاع أجرته رفينيتيف أن تحقق أرامكو ربحا صافيا قدره 346.6 مليار دولار (92.35 مليار دولار) في 2019.

وجمعت أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، 29.4 مليار دولار في طرح عام أولي هو الأضخم في العالم في ديسمبر /كانون الأول من العام الماضي.