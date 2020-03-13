السعودية تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول وزارة الصحة إن إحدى الحالات ”مواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض، وحالة أخرى لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف“.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

وأضافت أن من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، حيث كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات الآن في العزل الصحي.