الكرملين: لا نستبعد استئناف المفاوضات النفطية مع السعودية

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، ما من أحد يستبعد إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن التعاون الخاص بإنتاج النفط، رغم أن المحادثات بشأن المسألة انتهت بشكل غير ودي يوم الجمعة الماضي.

وجاءت تصريحات ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، عقب انهيار محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم السعودية، و“أوبك+“، التي تضم روسيا في فيينا الجمعة، ما أدى لهبوط حاد بأسعار النفط.

وقال بيسكوف للصحفيين، إنه من المرجح أن يستمر تقلب السوق الناجم عن انهيار أسعار النفط لفترة، لكنه أضاف أن التقلب كان متوقعا وجرى وضعه في الحسبان.

وذكر أن الاقتصاد الروسي لديه احتياطيات كافية، وقوي بما يسمح لمواجهة عدم الاستقرار المؤقت في السوق.