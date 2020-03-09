السعودية تمهل مواطنيها 72 ساعة لمغادرة البحرين بسبب كورونا‎

قالت السفارة السعودية في البحرين مساء الإثنين، إن بإمكان المواطنين السعوديين المتواجدين في البحرين، العودة إلى المملكة في غضون 72 ساعة في استثناء مؤقت لقرار تعليق السفر من وإلى عدة دول بينها البحرين كجزء من إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت السفارة عبر تويتر، أن بإمكان مواطنيها الراغبين بالعودة في الفترة المحددة، دخول البلاد عبر جسر الملك فهد الذي يربط البلدين المتجاورين، أو عبر الجو من خلال شركة ”طيران الخليج“.

???? تنويه هام وعاجل????

إنطلاقا من حرص ومتابعة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة لأحوال المواطنين السعوديين في َمملكة البحرين: pic.twitter.com/FGH7zva7DP — السفارة في البحرين (@KSAembassyBH) March 9, 2020

وأعلنت السعودية اليوم الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من البحرين الإمارات والكويت والعراق ولبنان وسورية ومصر وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسلطنة عمان وتركيا وإسبانيا ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

كما شملت الإجراءات تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال ال 14 يوما السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

ونص القرار على أن يكون لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وجاء القرار ضمن سلسلة إجراءات وقائية متلاحقة أعلنتها السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وكان لافتا فيها تعليق الدراسة في مدارس وجامعات البلاد حتى إشعار آخر، وإيقاف الدروس والمحاضرات الدينية في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وبلغ عدد الحالات المصابة بالمرض في السعودية، 15 حالة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وهو عدد محدود جدا مقارنة بدول أخرى مثل الصين وإيران وإيطاليا، لكن السلطات السعودية تقول إن إجراءاتها موصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

واتخذت السعودية الكثير من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض، حيث علقت نشاط العمرة بشكل كامل، وأوقفت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل كبير مثل الصين، وفرضت قيودا على السفر منها وإليها، وأجّلت الكثير من الفعاليات الحاشدة.

ولقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص مصرعهم بالمرض منذ الكشف عنه أول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين فاق عدد المصابين في العالم المئة ألف مصاب.