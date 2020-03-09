رويترز: دول ”أوبك“ تفقد 500 مليون دولار يوميا بفعل انهيار سعر النفط

تفيد حسابات أجرتها وكالة ”رويترز“؛ أنه في ظل فقد النفط أكثر من ثلث قيمته بين عشية وضحاها بعد انهيار تحالف ”أوبك+“، تنزف الدول الأعضاء في ”أوبك“ أكثر من نصف مليار دولار يوميا بسبب فاقد الإيرادات.

ففي معظم الحالات، يتصدر النفط قائمة مصادر الدخل بالنسبة لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وسيفرض مثل هذا النزول الحاد في الأسعار ضغطا على اقتصاداتها، وبعضها بالفعل، مثل إيران وفنزويلا، على حافة الهاوية.

وتكبدت العقود الآجلة لخام برنت خسارة كبيرة بنحو 31% لتسجل 31.02 دولار اليوم الإثنين، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر فبراير/شباط لعام 2016، وعند هذا المستوى المتدني، تكون الأسعار متراجعة حوالي 20 دولارا للبرميل عن ذروة ما قبل اجتماع ”أوبك“ وحلفائها في الـ6 من شهر مارس/آذار الجاري.

ووفقا لحسابات رويترز، يعني هذا أنه في المجمل، وبناء على متوسط إنتاجهم في شهر فبراير/شباط الماضي، فقد أعضاء ”أوبك“ إيرادات بأكثر من 500 مليون دولار.

وتتجلى الخسائر بشكل أكبر بكثير عند مقارنتها مع المستوى المرتفع، الذي بلغه برنت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عند 71.75 دولار للبرميل.

وكانت ”أوبك“ تدفع في اتجاه زيادة التخفيضات الحالية مع حلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة ”أوبك+“، بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام، لكن روسيا رفضت المقترح، ما تسبب في انهيار التحالف واندلاع حرب أسعار على الحصص السوقية.

وبالنسبة لبعض الدول، بما في ذلك السعودية أحد أغنى أعضاء المنظمة، كانت أسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل المالي في الميزانية تفوق كثيرا بالفعل أسعار النفط قبل الانهيار الأحدث.

وقال يان فريدريخ، مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش، ”يخفض نزول 10 دولارات للبرميل في أسعار النفط الإيرادات المالية بين 2و4% من الناتج المحلي الإجمالي على حسب البلد، والأسعار التي تحقق نقطة التعادل المالي تزيد كثيرا على المستويات الحالية بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي“.

وأضاف: ”لكن الدول الأعلى تصنيفا على الأقل، لاسيما الكويت وقطر والإمارات، لديها مصدات وفيرة، وبشكل رئيسي في صورة صناديق ثروة سيادية.“