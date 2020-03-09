مع انهيار اتفاق ”أوبك“ .. ”ستاندرد تشارترد“ يخفض توقعاته لأسعار النفط

خفض بنك ستاندرد تشارترد، اليوم الإثنين، توقعاته لأسعار النفط لعامي 2020 و2021، وقال إن حرب الأسعار التي أشعل فتيلها انهيار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين ستكون شديدة وطويلة على الأرجح.

وقلص البنك متوسط توقعاته لخام برنت لعام 2020 إلى 35 دولارا للبرميل من 64 دولارا، وخفض متوسط توقعاته للخام لعام 2021 إلى 44 دولارا للبرميل من 67 دولارا للبرميل في وقت سابق.

وبالنسبة لأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، خفض البنك توقعاته لعام 2020 إلى 32 دولارا للبرميل من 59 دولارا وتوقعاته لعام 2021 إلى 41 دولارا للبرميل من 63 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط بمقدار الثُلث اليوم الإثنين، وهو الانخفاض الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991 بعدما بدأت السعودية حرب أسعار مع روسيا بخفض أسعار البيع، والإشارة إلى أنها ستزيد الإنتاج في سوق تعاني أصلا من فائض في الإمدادات ومن تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتداعى اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة الماضي، بعد أن رفضت موسكو تخفيضات أكبر للنفط.

وقال البنك، إنه من المتوقع أن تزيد إمدادات النفط كثيرا بعد هذا الفشل، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن تحقق السوق التوازن قبل منتصف 2021 إذا استمرت حرب الأسعار.

ويتوقع محللو ستاندرد تشارترد، أن تزيد السعودية إنتاجها من النفط الخام ليقترب من 11 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ثم تزيده أكثر إلى 11.8 مليون برميل يوميا بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020.