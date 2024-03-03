أعضاء في "أوبك+" يمددون الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى يونيو

اتفق أعضاء في تحالف أوبك+ الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، على تمديد الخفض في الربع الثاني.

والدول التي خفضت إنتاجها هي السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر والعراق، إضافة إلى روسيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، إن بلاده ستخفض إنتاج وصادرات النفط بشكل أكبر بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2024 بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في أوبك+.

وأضاف نوفاك في بيان صدر عنه، أن "روسيا ستخفض الإنتاج في نيسان/أبريل بمقدار 350 ألف برميل يوميا والصادرات بمقدار 121 ألف برميل يوميا، وفي أيار/مايو، سيصل خفض الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا، وستصل تخفيضات الصادرات إلى الأسواق العالمية إلى 71 ألف برميل يوميا، وفي حزيران/يونيو، ستخفض روسيا إنتاجها بمقدار 471 ألف برميل يوميا.

وأردف أن "روسيا ستنفذ خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج وصادرات النفط بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2024 بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في أوبك+".

وأفاد نوفاك بأن "خفض الصادرات سيعتمد على متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو 2023، ويهدف هذا التخفيض الطوعي الإضافي إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط".

وبدورها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن تمديد الخفض الطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية يوليو إلى نهاية يونيو 2024.

وأعلنت الإمارات عن تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الإمارات في بيانها أن إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو من العام الحالي 2024، مضيفة: "وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".

وأشار البيان إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وفي السياق، قال وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي إن الكويت ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا حتى يونيو/حزيران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".