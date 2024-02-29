النفط يهبط وسط مخاوف ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

واصلت أسعار النفط خسائرها من الجلسة السابقة، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية؛ ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب وكالة "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 83.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 78.50 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية، بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.