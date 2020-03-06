الكويت تعرض أول شحنة من خام الخفجي المشترك للبيع

قال مصدران مطلعان اطلاعا مباشرا، اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية عرضت أولى شحناتها من خام الخفجي النفطي الذي تنتجه المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت للتصدير في أبريل/ نيسان، وذلك بعد نزاع عطل الإمدادات لخمس سنوات.

وفي مذكرة للعملاء بتاريخ الخامس من مارس/ آذار، قالت مؤسسة البترول إن إنتاج خام الخفجي قد استؤنف، وإن جميع عمليات الإنتاج تمضي بسلاسة حاليا.

وعرضت على المشترين أول شحنة متاحة من خام الخفجي للتصدير في أبريل/ نيسان.

وتتزامن الخطوة مع سعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعميق كبير على خفض إنتاج النفط من دول المنظمة وحلفائها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، للمساعدة في رفع الأسعار بعد تأثر الطلب سلبا جراء تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من المنطقة المحايدة – المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة – 550 ألف برميل يوميا قبل نهاية العام، حسبما ذكره وزير النفط الكويتي في فبراير/ شباط.

وكانت الكويت والسعودية، وكلاهما عضو في أوبك، اتفقتا العام الماضي على إنهاء نزاع دار لخمس سنوات بخصوص المنطقة، مما سمح باستئناف الإنتاج من حقلين مدارين إدارة مشتركة يمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5 % من المعروض النفطي العالمي.

وبدأ الجاران الخليجيان الإنتاج التجريبي من حقلي الوفرة والخفجي المشتركين في فبراير/ شباط.