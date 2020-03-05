تفاديا لكورونا.. السعودية تتخذ إجراءات استثنائية نادرة في الحرمين الشريفين

اتخذت السلطات السعودية إجراءات جديدة وصفت بالاستثنائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، وماء زمزم، والروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وكانت السعودية قد أعلنت، قبل أيام، وقف العمرة وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة؛ لمنع انتشار الفيروس، القاتل.

ونقلت صحيفة عكاظ المحلية، اليوم، قول مصدر في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه سيتم ”إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة؛ لمنع انتشار العدوى“.

وأضاف المصدر: ”سيتم أيضا إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة، طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط“.

وتابع: ”تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات داخل الحرمين، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم؛ للحد من انتشار كورونا“.

وأشار المصدر إلى أن ”الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع“.