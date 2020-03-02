صحيفة: تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي

كشف تحقيق استقصائي أجري في مالطا، عن تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي إلى أوروبا، بالتعاون مع مهرب ليبي شهير خلال 2014-2015.

وقالت صحيفة ”مالطا توداي“ إن ”شركة كولمار السويسرية حصلت على النفط من ملك التهريب الليبي فهمي سليم بن خليفة، والمواطنين المالطيين دارين وجوردون ديبونو، قبل أن تكتشف الشرطة الإيطالية شبكة التهريب“.

وذكر التحقيق أن ”الشركة كانت تعيد بيع النفط في البحر والسوق الأوروبية، وتم قبول النفط على الرغم من شهادات المنشأ الاحتيالية، والاحتجاجات العديدة للزعماء الليبيين حول تهريب النفط إلى مالطا“، مبينا أن ”الكشف عن عملية التهريب جزء من التحقيق الذي أجرته منظمة TRIAL International غير الحكومية والمجموعة السويسرية Public Eye، التي تقوم بحملات حول قضايا مساءلة الشركات“.

وجاء في الصحيفة، أن ”التقرير كشف عن وجود نمط مستمر من عمليات تسليم النفط الليبي المهرب، إلى خزانات مستأجرة من شركة Enemed، وهي شركة البترول الحكومية المالطية، من قبل شركة Kolmar، وأنه على وجه التحديد، تم تسليم أكثر من 20 شحنة قادمة من ليبيا إلى خزانات كولمار في مالطا بين ربيع 2014 وصيف 2015 ، محملة على سفن مستأجرة من قبل غوردون ديبونو“.

وتظهر نسخة من بيان بنك Banif لشركة Oceano Blu Trading Ltd، وهي شركة مرتبطة بدارين ديبونو ومقرها في سان جوان، في الفترة من 18 حزيران/يونيو إلى 22 تموز/ يوليو 2015 ، قيام شركة كولمار بإجراء 11 تحويلا بأكثر من 11 مليون دولار.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن“هذه النتائج الجديدة التي أظهرها التحقيق تتعلق بالأنشطة التي سبق أن كشفت عنها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2015 وأدت إلى اعتقال ملك التهريب فهمي سليم، وديبونوس وشركائهم الإيطاليين“.

وكانت مليشيا قوة الردع الخاصة اعتقلت المهرب فهمي بن خليفة في آب/أغسطس 2017، مشيرة إلى أنه نشط جدا في إرسال قوارب الهجرة غير الشرعية عبر شواطئ مدينتي زوارة وصبراتة إلى السواحل الأوروبية وتهريب المحروقات والمخدرات والخمور.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن بن خليفة حلقة مهمة في سلسلة مجرمين، ينفذون عمليات التهريب والجرائم المنظمة العابرة للحدود.