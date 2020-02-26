السودان.. تحرير سعر البنزين والسماح للشركات باستيراده

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، اليوم الأربعاء، قرارا مفاجئا قضى بالسماح لبعض الشركات باستيراد وتوزيع البنزين ”الجازولين“ بالسعر التجاري.

وحدد خطاب صادر عن الوزير سعر لتر الجازولين بـ 23 جنيها، ليصل سعر جالون البنزين إلى 103 جنيهات بدلاً من 24 جنيها سعر الجالون الحالي.

وألزم القرار الشركات الراغبة في الشراء بالسعر التجاري بتحديد المحطات مع مراعاة العمل لمدة 24 ساعة، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأصدرت وزارة الطاقة والتعدين في وقت سابق تعرفة تجارية للبنزين، قضت ببيع الجالون بـ 126 جنيها بدلا من 28 جنيها للجالون.

وقال منشور سابق إن الوزارة وافقت على استيراد البنزين بالسعر التجاري مدعوماً بقيمة 50٪ ليباع اللتر بـ 28 جنيها والجالون بـ 126 جنيها.

وتسعى حكومة المرحلة الانتقالية، التي تقلدت حكم البلاد في 21 أغسطس/ آب الماضي، إلى رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستراتيجية مقابل دعم الشرائح الفقيرة، فيما ترى أنه من الصعب رفع مرتبات القطاع العام في موازنة 2020.

ويعاني الاقتصاد السوداني من حالة انهيار حاد بسبب الفساد وسوء الإدارة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدان البلاد نحو 70% من عائداتها النفطية بانفصال جنوب السودان في 2011.