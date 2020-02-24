وزير المالية السوداني: القطاع الرسمي فقد السيطرة على المعاملات الاقتصادية المرتبطة بالنقد الأجنبي

حذر وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، من خطورة الأوضاع الحالية بالبلاد، وقال ”إن الوضع الآن خطير جدا“، وأقر بأن القطاع الرسمي فقد السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية خاصة المرتبطة بالنقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة ”السوداني“ المحلية اليوم الاثنين، عن البدوي قوله إن ”أهم عائق للاقتصاد السوداني هو العجز في حصيلة النقد الأجنبي“، مضيفا ”وارداتنا الآن أكثر من ضعفي الصادرات“.

ودافع البدوي عن مقترحه بتعويم سعر الصرف، مؤكدا ”ضرورة تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص مع عدم تحريك سعر الدولار الجمركي“، مبينا أن ”هذا الأمر سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي في مارس/ آذار المقبل“، منوها إلى أن ”النتائج حال تعويم سعر الصرف لن تكون كارثية أكثر مما هي عليه الآن“.

ورأى البدوي، وهو خبير سابق في البنك الدولي، أن الإبقاء على الدعم السلعي وتثبيت أسعار الصرف كما هي عليه الآن ”لا يستندان إلى أي منهج اقتصادي“، واصفا الاقتصاد السوداني بأنه ”اقتصاد استهلاكي بامتياز“، موضحا أن ”بلاده تأتي بعد فنزويلا مباشرة في رخص المشتقات النفطية، وأن دعم المحروقات يفتقد للعدالة ويذهب إلى 10% من السكان على حساب السواد الأعظم من المواطنين“.

ويعاني اقتصاد السودان من انهيار حاد بسبب الفساد وسوء إدارة الموارد والتخطيط، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدان نحو 70% من عائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

وبلغ انهيار الجنيه السوداني وضعا غير مسبوق في تاريخ الدولة المستقلة في 1956، حيث سجل الدولار اليوم الاثنين 105 جنيهات وسط توقعات بمواصلة صعوده على حساب الجنيه.

ويأمل السودانيون من حكومة المرحلة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، تحسين الوضع الاقتصادي، وفك عزلة البلد تجاه المجتمع الدولي.