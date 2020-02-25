لبنان يبدأ استكشاف النفط في المتوسط

وصلت سفينة الحفر“Tungsten explorer“، الثلاثاء، إلى المياه الإقليمية اللبنانية في طريقها إلى موقع حفر البئر في البلوك رقم 4، شمال غرب العاصمة بيروت.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن إحدى مروحيات الدعم أقلعت من مطار بيروت وهبطت على متن السفينة.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني ”ريمون غجر“، في تغريدة على تويتر: إن سفينتي دعم لوجستي كانتا بانتظار سفينة الحفر، للبدء بتزويدها بالمعدات والتموين.

كما أعلنت شركة ”توتال“ الفرنسية“ وصول السفينة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان؛ للقيام بعمليات الحفر لأول بئر استكشافية قبالة الشاطئ اللبناني على بعد حوالي 30 كيلومترا من بيروت“.

وأشارت، في بيان، إلى أنه ”سيتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر“.

وقالت: إن ”حفر البئر يهدف إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر. ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر السفينة لبنان“.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لشركة ”توتال إي & بي لبنان“ ريكاردو داريه: ”يسر الشركة أن تبدأ عملية الاستكشاف في البلوك رقم 4، وهي عملية حفر أول بئر استكشافية على أعماق كبيرة (Deepwater) في لبنان“.

تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط 2018، وقع ائتلاف عالمي مؤلف من ”توتال“ الفرنسية بصفتها المشغل (40%) والشركة الإيطالية إيني (40%)، والشركة الروسية نوفاتيك (20%)، مع الدولة اللبنانية اتفاقية التنقيب والإنتاج في البلوك رقم 4، في المياه الإقليمية اللبنانية.

وتقع أول بئر استكشافية في الرقعة 4 على عمق 1500 متر تحت سطح البحر، بينما سيبلغ عمق البئر 4200 متر.

ويقدر إجمالي حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط عند 865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت في كانون الثاني/يناير 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.