السعودية .. إغلاق مصفاة رأس تنورة 6 أسابيع لتجديد المنشآت

قال مدير أكبر مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية، إن الشركة ستغلق المصفاة لمدة تتراوح بين خمسة وستة أسابيع، ابتداء من الأول من حزيران يونيو.

وتبلغ طاقة مصفاة رأس تنورة، التي تقع على ساحل الخليج، 550 ألف برميل يوميا، وتمد المملكة بما يزيد عن ربع حاجتها من الوقود.

وقال فواز نواب المدير العام للمصفاة، في مقابلة أمس الأحد، في المصفاة إنه سيتم إغلاق المصفاة بالكامل؛ لربط وحدات جديدة وتجديد وحدات قديمة؛ بهدف إنتاج أنواع أنظف من الوقود.

وتنفذ الشركة أعمال تجديد بقيمة 2.4 مليار دولار، في رأس تنورة؛ لخفض محتوى الكبريت في منتجات المصفاة من البنزين والديزل.