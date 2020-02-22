”أرامكو“ تعلن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة

قالت شركة ”أرامكو“ السعودية، اليوم السبت، إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي، وتتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2024.

وأشارت الشركة إلى إن ”الإنتاج سيصل إلى حوالي 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2036 مع إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميا. وسينتج الحقل حوالي 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات“.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة، أن المملكة تعتزم تطوير الحقل باستثمار 110 مليارات دولار.

وقالت الوكالة إن الخطط راجعتها اللجنة العليا للموارد الهيدروكربونية خلال اجتماع ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الأمير محمد بن سلمان، أن تطوير الحقل سيدر دخلا صافيا للحكومة على مدار 22 عاما، يبلغ مقداره 8.6 مليار دولار سنويا، حسبما ذكرته الوكالة.

ويقع الجافورة جنوب شرق الغوار، وهو أضخم حقل نفط تقليدي في العالم. ويتطلب الغاز غير التقليدي وسائل استخراج متقدمة، على غرار المستخدمة في صناعة الغاز الصخري.

وتستهدف السعودية أن تصبح مصدرا للغاز بحلول عام 2030.