تراجع صادرات إيران النفطية في يناير

انخفضت صادرات إيران النفطية خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 15%، مقارنة بشهرديسمبر السابق، مسجلة 277 ألف برميل يوميًا.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ”بعض صادرات النفط الإيراني تذهب إلى الصين وسوريا، فيما يباع الباقي في الأسواق السوداء“.

ونقل الموقع معلومات عن شركة ”كلبر“، التي ترصد تدفقات النفط بالعالم، أن ”صادرات (أوبك) من النفط انخفضت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بمقدار 824 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 21.8 مليون برميل يوميًا مقارنة مع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي“.

ولم يذكر تقرير الموقع إنتاج منظمة أوبك النفطي، لكن وكالة ”رويترز“ قدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي أن الإنتاج اليومي للمنظمة كان 28 مليونا و350 ألف برميل، منخفضًا من 640 ألف برميل في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.