المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: لم نستشر في الاتفاق البحري مع تركيا

أكد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الإثنين، أن أحدا لم يستشر المؤسسة في اتفاق بحري مثير للجدل وقعته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مع تركيا.

ويستهدف الاتفاق الموقع الشهر الماضي إقامة منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل التركي الجنوبي على البحر المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وأشار ”صنع الله“ في كلمة بمعهد ”تشاتام هاوس“ البحثي في لندن، إلى أن ”جهودا تُبذل لرفع الحصار المضروب على موانئ وحقول نفط رئيسية لكنه لم يستطع تحديد متى قد يحدث هذا“، لافتا إلى أن المؤسسة تعطي الأولوية لمصفاة الزاوية في مخصصات الخام.

وبين أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 262 ألف برميل يوميا، وقد يهبط إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا، وقالت إنها سترسل مستشارين عسكريين وربما قوات لتعزيز دعمها، بعد توقيع الطرفين اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وصوت البرلمان الليبي مطلع الشهر الجاري، بالإجماع، على إلغاء مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة ”الوفاق“، وقطع العلاقات مع أنقرة، كما بحث مشروع قرار بشأن إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، للقضاء بتهمة الخيانة.