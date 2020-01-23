العراق يوافق على جولة خامسة لعقود التنقيب عن الغاز في الشرق

قالت الحكومة العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن العراق وافق على جولة خامسة لعطاءات عقود التنقيب عن الغاز شرق البلاد.

وتتعلق اتفاقيات التنقيب في محافظة ديالى، بتطوير حقول من المتوقع أن تنتج 750 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في غضون 36 شهرًا.

العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية ويعتمد على مبيعات النفط في أكثر من 90 بالمئة من ميزانيته العامة، لكنه يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة للحد من اعتماده على واردات الغاز من إيران.

ويحرق البلد جزءا كبيرا من إنتاجه من الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام نظرا لافتقاره إلى المنشآت الضرورية لمعالجته وتحويله إلى وقود ومن ثم يلجأ للاستيراد من إيران لتوليد الكهرباء.

وكان العراق طرح 11 رقعة قرب الحدود مع إيران والكويت وبمياه الخليج في 2018، لكنه لم يجذب العديد من الشركات الكبرى، حيث كانت إيني الإيطالية الوحيدة من بينها التي قدمت عرضا.

ولم يستقطب خمس من رقع التنقيب أي عروض. أما الرقع الباقية، فذهب ثلاث منها إلى نفط الهلال المملوكة ملكية عراقية ويقع مقرها في الإمارات واثنتان إلى جيو-جيد الصينية ورقعة واحدة إلى يونايتد إنرجي جروب التي مقرها في الصين أيضا.