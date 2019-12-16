إسرائيل تصادق على بدء تصدير الغاز الطبيعي لمصر

صادق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الإثنين، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إنه من المتوقع بدء تصدير الغاز إلى مصر بحلول الشهر المقبل، وأضاف: ”تم منح الموافقة بعد الانتهاء من الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الحصول على إذن من هيئة مكافحة الاحتكار، وتوصية من لجنة التركيز في الاقتصاد“.

وسيتم تصدير الغاز إلى مصر من حقلي ”تمار“ و“لوثيان“ في البحر المتوسط.

وكان شتاينتس؛ أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن إسرائيل ستبدأ ضخ الغاز من حقل ”لوثيان“ نهاية الشهر الجاري، وأن التصدير سيبدأ في الشهر المقبل.

واليوم نقلت ”جيروزاليم بوست“ عن شتاينتس قوله: ”قبل وقت قصير وقعت على موافقة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبذلك تصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها، مصدرًا للطاقة وشريكًا مهمًا في سوق الطاقة الإقليمي“.

وزاد: ”يعتبر تصدير الغاز إلى مصر من حقلي لوثيان وتمار، أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام، هذا معلم تاريخي لدولة إسرائيل“.

وأضاف: ”ثورة الغاز الطبيعي تجعلنا قوة عظمى في مجال الطاقة، ولن نتمكن فقط من تحقيق إيرادات ضخمة للبلاد، بل وأيضًا تخفيض كبير في تلوث الهواء“.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، على مدى 15 عامًا.

وقالت ”جيروزاليم بوست“، إن قيمة الصفقة تبلغ 15 مليار دولار، وسيتم بيع الغاز لشركة ”دولفينوس“ القابضة في مصر.