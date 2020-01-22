تراجع أسعار النفط بفعل توترات تجارية جديدةبين أمريكا والاتحاد الأوروبي

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بإرهاصات توترات تجارية قد تندلع خلال العام الجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بدراسة جدية لفرض رسوم جمركية على السيارات، إذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري مع بلاده.

ويأتي تراجع أسعار النفط مدفوعا أيضا بظهور تقارير أشارت إلى زيادة مرتقبة في الإنتاج الصخري الأمريكي الشهر المقبل بأكثر من 26 ألف برميل يوميا، إلى 9.2 مليون برميل يوميا، مهددا بزيادة المعروض.

وبحلول الساعة (06:34 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.43 %، أو 28 سنتا إلى 64.31 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.60 %، أو 35 سنتا إلى 58.03 دولارللبرميل.

وقال ترامب الثلاثاء، إن بلاده قريبة من مرحلة الاستقلال في مجال الطاقة، في إشارة إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري بكميات كبيرة.

وتعد الولايات المتحدة حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي 12.3 مليون برميل، كما أنها أكبر مستهلك عالمي بمتوسط 19 مليون برميل يوميا.