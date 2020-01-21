مؤسسة النفط الليبية: عمليات النفط لا يمكن أن تستأنف إلا بإنهاء ”الإقفالات غير القانونية“‎

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء بدعوات من السفارة الأمريكية إلى استئناف عمليات النفط في البلد، الواقع في شمال أفريقيا، لكنها أشارت إلى أن ذلك يقتضي إنهاء ”الإقفالات غير القانونية“‎

وقالت المؤسسة في تغريدة على تويتر: ”لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي، وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون“.

نرحب بدعوات سفارة الولايات المتحدة بليبيا لاستئناف عمليات #المؤسسة_الوطنية_للنفط. ولايمكن أن تُستؤنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضرّ بمقدرات الشعب الليبي وتتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.وعلى كل الأطراف المسؤولة انهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون https://t.co/IbvZXHR6Lk — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) January 21, 2020

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها تشعر ”بقلق عميق“، بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم ”حالة الطوارئ الإنسانية“ في البلاد ودعت إلى استئناف العمليات على الفور.

وكانت مؤسسة النفط قد قالت إن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم، بعد إغلاق حقول النفط والموانئ النفطية شرق وجنوب البلاد.

وتجاهلت أسواق النفط الأزمة في ليبيا لتغلق منخفضة وسط إمدادات عالمية وفيرة.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا: ”الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية“.