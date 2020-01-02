أنقرة تهدد: أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا ”لن ينجح“

أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، أن أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا، لن يتكلل بالنجاح.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، انتقد فيه الاتفاق المبرم بين إسرائيل واليونان وقبرص، الخميس، بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز.

وقال أقصوي، إن ”تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على المتوسط في المنطقة، وأن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وشمال قبرص التركية“.

وأشار إلى أن ”تركيا هي الممر الأكثر أمنا لإيصال الموارد الطبيعية الموجودة في شرق المتوسط، إلى الأسواق الأوروبية“.

وتابع: ”إغلاق باب التعاون في وجه تركيا دليل على أن بعض الدول تسعى وراء حسابات سياسية عقيمة“، مشددا على أن ”مثل هذه الحسابات القذرة لن تجدي نفعا كما حصل في السابق“.

ويوم الخميس، وقعت كل من إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، اتفاقا بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط ”إيست ميد“ لنقل الغاز.

ويرمي المشروع لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط، إلى اليونان عبر قبرص، ومنها إلى إيطاليا.