رئيس أذربيجان: ممر الغاز الجنوبي سيكتمل بناؤه العام المقبل

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الإثنين إنه يتوقع اكتمال بناء مشروع ممر الغاز الجنوبي في 2020.

وممر الغاز الجنوبي هو سلسلة خطوط أنابيب ستنقل الغاز من حقل شاه دينيز2 في أذربيجان إلى أوروبا.

وتوقع علييف أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان خلال 2019 بشكل طفيف عن 2% مع تضرره من انخفاض في إنتاج النفط.

ومتحدثا على شاشات التلفزيون الأذربيجاني، قال علييف إن احتياطيات العملة الأجنبية ستبلغ 50 مليار دولار في نهاية 2019، بينما من المتوقع أن يبلغ الدين الخارجي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وأن ينخفض قليلا إلى 16% في 2020.