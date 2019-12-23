النفط يتراجع مع توقعات بقرب إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في 3 أشهر، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونزل خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 65.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4% إلى 60.22 دولار للبرميل.

وأعلن عن اتفاق تجارة أولي في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وقال ترامب خلال مناسبة في فلوريدا يوم السبت: ”حققنا اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا“.

وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر: ”ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين“.

وتتوقع شركات الحفر الأمريكية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير/ شباط 2018.

وقالت شركة ”بيكر هيوز“ لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر/كانون الأول، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685، وهو الأكبر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.