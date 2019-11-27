انفجار بمصنع كيميائي في ولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

المصدر: ا ف ب

وقع انفجار في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بمصنع كيميائي في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسببًا باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو، حسبما أعلنت فرق الإنقاذ.

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على ”فيسبوك“، ”الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع (تي بي سي) في بورت نيشيس“.

وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته لوكالة فرانس برس: ”استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وأبوابا انتزعت من أماكنها“.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاما أنه هو أقرباءه ”صدموا وشعروا بالخوف“.

وقال القاضي المحلي جيف برانيك للموقع الإخباري ”كي اف دي ام نيوز“ أنه لم يسجل سقوط أي جريح.

ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومترا عن هيوستن أحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.