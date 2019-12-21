روسيا وأوكرانيا تعلنان بنود اتفاق لنقل الغاز ينهي نزاعًا بين البلدين

أعلنت روسيا وأوكرانيا بنود اتفاق جديد لنقل الغاز، اليوم السبت، ستمد بموجبه موسكو أوروبا بالغاز لمدة خمس سنوات إضافية على الأقل عبر أراضي أوكرانيا، وستدفع لكييف 2.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قانوني بين البلدين.

ويمثل الاتفاق انفراجة كبرى للدولتين اللتين تسعيان لحل نزاعاتهما المتعلقة بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا وبشأن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014.

وبموجب الاتفاق الجديد سوف تستخدم ”غازبروم“ الروسية، التي تمد أوروبا بما يزيد على ثلث احتياجاتها من الغاز، وكيلًا لحجز مرور 225 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا على مدى خمس سنوات.

وقالت ”غازبروم“ إن 65 مليار متر مكعب من تلك الكمية الإجمالية ستنقل في 2020، وستنخفض إلى 40 مليار متر مكعب في السنوات التالية.

كما ستدفع ”غازبروم“ 2.9 مليار دولار لأوكرانيا في إطار التسوية قبل 29 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي المقابل، من المتوقع أن توقع أوكرانيا تسوية قانونية وتسقط كل المطالبات القائمة قبل الموعد؛ بهدف حل الأمر قبل انتهاء أمد اتفاق الإمداد الحالي.

والتقى رئيسا روسيا وأوكرانيا في باريس في التاسع من ديسمبر /كانون الأول؛ لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن دونباس وبنود اتفاق نقل الغاز الجديد في محادثات عُرفت باسم قمة نورماندي وتمت بوساطة فرنسية ألمانية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل، اليوم السبت، إن الاتفاق الجديد يعطي الطرفين خيار تمديد فترة الخمس سنوات لعشر سنوات أخرى. وأضاف أن رسوم نقل الغاز الروسي ستزيد.