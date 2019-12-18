باريس سان جيرمان يطارد ثنائي برشلونة السابق

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يسعى إلى التعاقد مع ثنائي برشلونة السابق بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي على أن يعاونه تشافي هرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي.

ويأمل بطل الدوري الفرنسي في استبدال الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي، ومن بين المرشحين الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان، لكن موقع Le10 Sport الفرنسي كشف أن غوارديولا وتشابي بين المرشحين لهذه المهمة.

ويحتاج باريس سان جيرمان للاستغناء عن توخيل أولًا، خاصة أن عقده مستمر مع النادي الباريسي حتى العام 2021. وإذا غادر باريس سيكون قريبًا من بايرن ميونخ الذي يبحث عن مدير فني جديد.

ورغم التوقعات بشأن تولي تشافي مسؤولية تدريب سان جيرمان بالتعاون مع غوارديولا إلا أن قائد برشلونة السابق يحلم في يوم من الأيام بالعودة لقيادة النادي الكتالوني.

ويرتبط غوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي ينتهي في 2021، لكن هناك شائعات بأنه يمكن أن يرحل نهاية الموسم في ظل رغبة بايرن ميونخ أيضا في استعادته.

وتعرّض تشافي لانتقادات شديدة عقب الخسارة أمام مونتيري المكسيكي 3-2 ثم أمام الترجي التونسي 6-2 في كأس العالم للأندية

ورغم ترشيح غوارديولا وتشافي إلا أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي يرغب بضم أليغري، وقد بدأ بالفعل التفاوض معه.

لكن في كافة الأحوال الأمر سيتوقف على ما سيحدث مع توخيل سواء باستمراره حتى نهاية عقده أو فسخه للتعاقد مع مدير فني جديد

غوارديولا ملتزم مع سيتي

وقال غوارديولا الشهر الماضي إنه منفتح لفكرة تمديد التعاقد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع المدرب الإسباني البالغ من العمر 48 عامًا على عقد جديد العام الماضي ويمتد حتى 2021.

وردًا على سؤال حول البقاء لفترة أطول نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن غوارديولا قوله:“نعم أنا منفتح إزاء (الفكرة)، والأمر لا يتعلق بمدى رغبة النادي أو لا، وبالنسبة لي أريد رؤية اللاعبين ورد فعل اللاعبين وكل شيء، و“الأمر ليس ببساطة أنني أريد التمديد، وأريد متابعة النادي واللاعبين، وكيف يمكننا مواصلة العمل معًا“.

وأضاف:“هذا هو أهم شيء بعد البقاء معا لمدة 5 سنوات، ويجب أن يشعر المرء بأنه يمكن أن نفعل الأمر معًا ونستمتع بالعمل معًا“.

وأكدت (بي.بي.سي) أنه لم تجرَ مفاوضات جديدة لتمديد التعاقد، بينما قال غوارديولا:“أشعر براحة كبيرة في العمل مع النادي“.

وأضاف المدرب الذي قاد سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين منذ تعيينه في 2016:“عندما تستمر لخمس سنوات في مكان فذلك يعتمد على النتائج، وسنرى ما سيحدث هذا الموسم والموسم المقبل“.