مصر تبدأ الإنتاج من كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية باسم ”إيه.إس.إتش2“ في منطقة أبو سنان، وبدأ الإنتاج اليوم بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنه تم العثور على الكشف الجديد عن طريق عمليات شركة برج العرب للبترول القائمة بالمنطقة، من حفر بئر استكشافي نجح في ظهور الكشف، مؤكدًا أن منطقة الصحراء الغربية مازالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة.

وأوضح أن تلك الاحتمالات تظهر بشكل خاص في الطبقات العميقة، مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

كان وزير البترول المصري، طارق الملا، كشف عن تحقيق بلاده، خلال شهر يونيو الماضي، أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها، بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًّا من الزيت الخام، والغاز، والمتكثفات.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018، بعد زيادة إنتاج حقول الغاز المكتشفة، التي حوَّلت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال العام في 2015، إلى دولة تمتلك فائضًا، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة.