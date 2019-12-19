تقرير: استثمارات خليجية في مشاريع الغاز بـ135 مليار دولار

تعتزم دول الخليج ضخ استثمارات بحوالي 135 مليار دولار في مشاريع الغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام 2019 – 2023، في إطار استراتيجية لاستغلال موارد الغاز الطبيعي وتنويع الاقتصاد.

وأظهر تقرير لمؤسسة الاستثمارات البترولية، التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أن السعودية ستضخ ما يقارب ثلث تلك الاستثمارات ضمن خطة تهدف إلى إقامة مشاريع ضخمة لدعم رؤية 2030، وتلبية الطلب المحلي المتنامي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات المملكة في تلك المشاريع سيبلغ نحو 42 مليار دولار، تشمل مشاريع يجري تنفيذها بقيمة 25 مليار دولار، ومشاريع مخططًا لها بقيمة 17 مليار دولار.

وقدّر التقرير حجم استثمارات الغاز والبتروكيماويات في سلطنة عمان بحوالي 35 مليار دولار، وفي الإمارات بنحو 30 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشاريع في كل من الكويت وقطر حوالي 15 مليارًا و13 مليار دولار على التوالي.

وأوضح أن استثمارات الغاز وحدها تبلغ نحو 75 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل مشاريع تطوير وتوسعة بقيمة 25 مليار دولار في الإمارات، و19 مليار دولار في سلطنة عمان، و17 مليار دولار في السعودية، و8 مليارات دولار في الكويت، و6 مليارات دولار في قطر.

وقال التقرير إن السعودية لا تزال ملتزمة بخطط رفع طاقة إنتاج الغاز من نحو 127 مليار متر مكعب عام 2017 إلى 235 مليار متر مكعب عام 2026، ما سيتيح لها رفع إجمالي مبيعات الغاز، خاصة في السوق المحلي، من حوالي 89 مليار متر مكعب إلى 164 مليار متر مكعب.