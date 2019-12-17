إدارة الطاقة الأمريكية: إنتاج ”أوبك“ سينخفض 500 ألف برميل يوميًا عام 2020 

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينخفض إنتاج منظمة ”أوبك“ بنحو 500 ألف برميل يوميًا عام 2020 مقارنة مع العام الجاري، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة وشركاؤها أوائل الشهر الجاري بشأن مزيد من خفض الإمدادات لدعم الأسعار.

وأشارت الإدارة في تقريرها لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى أنه على الرغم من تراجع إمدادات ”أوبك“، إلا أن متوسط سعر خام بحر الشمال برنت سيهبط عام 2020 عن العام الجاري نتيجة التوقعات بارتفاع المخزون النفطي بالدول الصناعية.

وأوضحت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن ”أوبك“ تهدف لأن يقل إنتاجها بعد الاتفاق بحوالي 1.7 مليون برميل يوميًا مقارنة مع شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج المنظمة نحو 29.3 مليون برميل يوميًا عام 2020، أي بانخفاض يصل إلى حوالي 500 ألف برميل يوميًا مقارنة مع متوسط إنتاج العام الجاري.

وقالت الإدارة في تقريرها:“رغم أن أوبك أعلنت أن التخفيضات الأخيرة سيسري مفعولها في شهر مارس/ آذار المقبل، إلا أن الإدارة تتوقع أن تقلص المنظمة إنتاجها طوال عام 2020 نتيجة التوقعات بارتفاع المخزون النفطي في الدول المستهلكة الرئيسية.“

وبالنسبة للأسعار، توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 71.1 دولار للبرميل العام الجاري، ويتراجع إلى حوالي 63.9 دولار عام 2020 ويواصل انخفاضه ليصل إلى نحو 60.5 عام 2021، وهي مستويات تزيد عن سعر عام 2017 البالغ 54.1 دولار.

وحول إنتاج الولايات المتحدة، أظهر التقرير أن صادرات النفط الأمريكية زادت عن وارداتها بنحو 90 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة في تاريخها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ صافي التصدير من الخام والنفط الصخري نحو 570 ألف برميل يوميًا عام 2020 مقابل حوالي 490 ألف برميل يوميًا العام الجاري.

وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 900 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 13.2 مليون برميل يوميًا عام 2020 مقارنة مع العام الجاري.