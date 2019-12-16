النفط يتراجع مع استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 10 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 10 سنتات أو 0.2% أيضًا إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في ”سي.ام.سي ماركتس“: ”يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا“.