تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة للمخزونات في الولايات المتحدة ومع ترقب المستثمرين أنباء عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسومًا على سلع صينية يوم الأحد.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا، أو 0.7 % ، إلى 63.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.6 %، إلى 58.88 دولار للبرميل، منخفضًا عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين والذي سجله أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكي سجلت ارتفاعًا مفاجئًا في الأسبوع الأخير، كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الأول إلى 447 مليونًا، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إلقاء ظلالها على توقعات الطلب مع اقتراب الموعد المحدد لسريان الجولة التالية من الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي فنزويلا، قفز إنتاج الخام في نوفمبر تشرين الثاني بأكثر من 20 % عن الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ شددت واشنطن عقوباتها على شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه في أغسطس آب، حسبما قال مصدران مطلعان على بيانات الشركة هذا الأسبوع.